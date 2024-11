Coppa Davis, Lazio, Napoli e Ligue 1: le ultimissime

E il bis è servito, l’Italia del tennis vince la sua terza Coppa Davis, la seconda consecutiva. In finale contro l’Olanda un super Berrettini batte Van de Zandschulp nel primo match di giornata (6-4, 6-2). Sinner trionfa ancora per 7-6 6-2. Festa grande a Malaga, altro trionfo dei ragazzi di Volandri dopo la vittoria dello scorso anno.

La Lazio supera 3-0 il Bologna nell'ultima partita della domenica di Serie A: i biancocelesti mantengono il passo di Napoli, Atalanta, Inter e Fiorentina, uscite tutte con i tre punti dai rispettivi impegni della tredicesima giornata di campionato. Decidono Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru: tutti i gol arrivano nel secondo tempo, mentre nella prima frazione i rossoblù restano in dieci per l'ingenua espulsione di Pobega.

La terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma è ripartita da Napoli. La partita del Maradona contro la squadra di Antonio Conte ha sorriso agli azzurri, guidati dal classico gol dell'ex di Romelu Lukaku. I partenopei tornano in vetta alla classifica a 29 punti, mentre i giallorossi rimangono nel lato destro dalla classifica al dodicesimo posto a 14 punti.

Clamoroso a Nantes. È il 93' quando i tifosi della squadra di casa, sotto 2-0 alla 'Beaujoire' nello scontro salvezza con il Le Havre, contestano ferocemente la loro squadra, ora in piena zona retrocessione, provocando l'interruzione del match. In pieno recupero la Brigade Loire, la Curva Sud gialloverde espone uno striscione, poi la feroce protesta prosegue pochi secondi dopo: prima i tifosi lanciano verso il terreno di gioco oggetti di varia natura per poi tentare l'irruzione in campo. A quel punto è provvidenziale l'intervento delle forze dell'ordine per scongiurare il peggio