Napoli, Lazio, Inter e Champions League: le ultimissime

Quattro anni dopo la morte di Diego, il Napoli ha reso omaggio al calciatore più iconico della sua storia. In occasione dell'anniversario della scomparsa di Maradona, Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo si sono recati al famoso murales dei Quartieri Spagnoli.

Protagonista al Salone d'Oro del CONI, in occasione della cerimonia di premiazione della 41a edizione del premio Beppe Viola, Mattia Zaccagni non ha nascosto la sua soddisfazione per lo straordinario momento vissuto dalla Lazio di Marco Baroni. "Non sono sorpreso da questa Lazio, Baroni lavora molto sulla nostra mentalità, ci sprona sempre a dare il massimo e quest'anno si sta vedendo.”, queste alcune dichiarazioni di Mattia Zaccagni.

Semaforo rosso per il difensore dell’Inter Francesco Acerbi che dopo l’ultimo sfida al bengodi con il Verona ha accusato nuovi problemi muscolari. “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - scrive il club in una nota - gli accertamenti hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”.

La UEFA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le partite della quinta giornata della "fase campionato" di Champions League. Si parte domani con Slovan Bratislava-Milan, in programma alle ore 18.45: a dirigere l'incontro sarà lo spagnolo José Maria Sanchez. Per Young Boys-Atalanta, invece, è stato designato il lituano Manfredas Lukjancukas. In contemporanea, andrà in scena anche Inter-Lipsia a San Siro, dove arbitrerà il portoghese João Pinheiro.