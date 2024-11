Serie A, Roma, Inter e La Liga: le ultimissime

Esordio vincente di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce. I salentini si impongono 1-0 sul campo del Venezia. Grazie a questo successo il Lecce fa un grande salto in avanti, portandosi a quota 12 e lasciando il Venezia all'ultimo posto, a quota 8. Empoli e Udinese si dividono la posta in palio al "Castellani", portando a casa un punto che muove le rispettive classifiche, all'indomani della sosta dedicata alle Nazionali. I gol portano le firme di Pietro Pellegri e Keinan Davis.

Premiato al Salone d'Onore del CONI, Nicolò Pisilli è subito tornato sulla situazione attuale della classifica: "Il campionato è ancora lungo. Ce la possiamo giocare per le posizioni europee, manca ancora un girone e dobbiamo crederci fino alla fine. Siamo su tre competizioni e dobbiamo focalizzarci su questo, senza tralasciare nulla". Poi sul rinnovo: È una questione che non mi preoccupa. Non c'è nessun problema con la società e c'è tempo. Se ne occupa il mio gente".

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lipsia, quinta giornata della fase campionato di Champions League, Simone Inzaghi ha parlato anche del campionato di Serie A: "Lavoriamo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi e vincere trofei. Dobbiamo continuare così, nelle ultime undici partite abbiamo vinto nove volte e pareggiato due. Nonostante questo siamo lì come tutte le altre altre perché ci sono squadre che stanno correndo come noi, anche quest'anno sarà un lungo viaggio".

Vinicius dovrà mordere il freno. L'attaccante brasiliano si è infortunato. Attraverso un comunicato il Real Madrid ha ufficializzato la natura del problema fisico rimediato dal fuoriclasse verdeoro: "Dopo gli accertamenti effettuati oggi da parte dello staff medico del Real Madrid, a Vinicius è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Da valutare l'entità e da definire i tempi di recupero".