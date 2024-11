Champions League, Juve, Venezia e Tottenham: le ultimissime

Archiviata la sosta nazionali e il weekend di campionato, è tempo di Champions League. Alle 18 il Milan a 6 punti scende in campo in casa dello Slovan Bratislava fermo a 0. L'Inter, nel blocco delle seconde in classifica a 10 punti ospiterà il Lipsia ancora a 0: l'appuntamento per i tifosi nerazzurri è alle 21, così come per i fan dell'Atalanta che allo stesso orario giocherà in casa dello Young Boys: Dea a 8 punti, svizzeri a 0. Tutte le gare saranno esclusiva Sky.

C'è chi giura che Thiago Motta stia seguendo con grande interesse i mesi molto difficili di Joshua Zirkzee allo United: poche presenze e di basso minutaggio, l’avventura in Premier dell’attaccante si sta rivelando più che in salita. Qualsiasi sia il destino dell’olandese la Juve sarà in prima fila per valutarlo. Perché una cosa è certa: la Vecchia Signora dovrà ridisegnare il suo attacco negli interpreti, in questo restyling il destino di Vlahovic diventa assolutamente centrale.

Eusebio Di Francesco, apparso deluso e contrariato nel dopo gara di Venezia-Lecce. Una sconfitta pesante in uno scontro diretto molto importante in chiave salvezza: "Faccio veramente fatica stasera a passare per stupido, a passare per quello che non ha preparato bene la partita, perché i ragazzi l'hanno interpretata veramente bene. Poi è chiaro che c'è il risultato e c'è il fatto che è già capitato altre volte, quindi è responsabilità nostra e dobbiamo fare tutti mea culpa. Ma perdere così mi fa veramente incazzare".

Brutte notizie per il Tottenham: lungo stop per Guglielmo Vicario dopo l'infortunio accusato durante la sfida vinta contro il Manchester City. Il portiere italiano ha rimediato una frattura alla caviglia e si è operato in giornata. L'ex Empoli salterà la sfida di Europa League contro la Roma.