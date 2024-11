Lazio, Giletti, calcio estero e Nba: le ultimissime

Sarà Duje Strukan l'arbitro della gara tra Lazio e Ludogorets, valida per la quinta giornata di Europa League. La partita è in programma per giovedì 28 novembre alle 18:45. Il fischietto croato sarà accompagnato dagli assistenti connazionali Zobenica e Jaksic e dal quarto uomo Zebec.

Sui social non si parla d'altro da ieri, vista la portata della clamorosa indiscrezione. Durante la trasmissione "Lo stato delle cose", su Rai Tre, il giornalista e conduttore Massimo Giletti ha svelato: "Una persona mi ha contattato e mi ha portato un filmato. E me l'ha fatto vedere. Insieme all'azienda, abbiamo preso una linea comune di non farvelo vedere questa sera perché dobbiamo fare degli accertamenti. Ma io devo raccontare cosa ho visto". L'episodio ha del clamoroso ed è avvenuto lo scorso gennaio a Milano. "Ho visto un famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano colpire in modo violento una ragazza, questa ragazza finisce su un tavolo, viene rialzata e lui, lo stesso giocatore in evidente stato di alterazione, la ricolpisce, tenta di colpirla con un altro colpo. Giletti non ha aggiunto altro, nessuno sa se effettivamente le immagini, prima o poi, saranno mostrate.

Ha del clamoroso quanto successo nel corso di Los Andes-Deportivo Armenio, semifinale playoff della Serie B argentina, sospesa dall'arbitro per l'abbattersi di una serie di fulmini a ridosso della zona dello stadio. Una condizione meterologica preoccupante, che ha scatenato il panico sulle tribune, fino a spingere il direttore di gara a rinviare la partita.

I Brooklyn Nets hanno compiuto l'impresa di vincere in casa dei Golden State Warriors per 128-120 e intanto i New York Knikcs hanno imposto il loro dominio nella trasferta di Denver contro i Nuggtes per 145-118. I Boston Celtic sono riusciti a vincere in scioltezza contro i Los Angeles Clippers per 126-94.