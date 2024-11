Inter, Atalanta, Milan e Lazio: le ultimissime

Un'ora di dominio assoluto e un finale di ansia più che di sofferenza per non averla chiusa, l'Inter però vince ancora, piegando il Lipsia grazie ad un autogol di Lukeba nel primo tempo e sale momentaneamente in vetta alla classifica di Champions League con 13 punti, aspettando il big-match di Anfield tra Liverpool e Real Madrid.

È Atalanta show a Berna: 6-1 contro lo Young Boys e un posto tra le prime otto conquistato momentaneamente. Con la vittoria in Svizzera, la squadra di Gasperini balza al quarto posto nel girone unico, in attesa delle sfide di domani.

I rossoneri hanno battuto per 3-2 lo Slovan al termine di una gara molto più sofferta del previsto. Passati in vantaggio con Pulisic, hanno subito il pareggio immediato di Barseghyan. Nella ripresa Leao e Abraham hanno permesso al Milan di distanziarsi prima che Marcelli accorciasse le distanze negli ultimi minuti.

Trasferta vietata ai tifosi laziali per la sfida di Europa League contro l'Ajax in programma per il 12 dicembre. I supporters della Lazio non potranno seguire la squadra ad Amsterdam dopo la decisione del capo della polizia, del procuratore generale e del sindaco della città. In precedenza, Ajax-Lazio è stata descritto dalla Uefa come una "partita ad alto rischio".