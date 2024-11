Champions League, Lazio, Roma e Torino: le ultimissime

Ieri è stato il turno di Milan, Inter e e Atalanta, oggi altre due italiane scendono in campo in Champions League. Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille si giocheranno entrambe alle 21. La prima sarà in diretta escusiva su Prime Video, la seconda sarà visibile solo sui canali Sky.

Una clausola protegge la Lazio e Marusic: il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, come testimonia il bilancio, prevede un rinnovo automatico e il prolungamento annuale a condizioni facilissime da raggiungere. Soltanto nel caso in cui il club biancoceleste retrocedesse in Serie B, il difensore montenegrino sarebbe libero e svincolato a fine stagione. Adam, dunque, è blindato. L’opzione di prolungamento (il cosiddetto più uno) era stata tenuta segreta e nascosta dagli agenti all’epoca della firma.

Arrivato intorno agli inizi di novembre, lo "psicologo della mente" era stato chiamato nel momento probabilmente più difficile di questo inizio di stagione della Roma. Ieri l'annuncio della sua esperienza già finita. Lo psicologo era infatti in prova e non aveva firmato un contratto con la Roma. Ci penserà Ranieri a lavorare sulla testa dei suoi giocatori, per avere un dialogo diretto con loro e stimolarli quotidianamente.

A Riyad si rincorrono le voci su un possibile interesse arabo per l’acquisto del Torino. Non ci sono ancora trattative, ma secondo quanto filtra l’establishment saudita starebbe studiando il fascicolo granata, valutando la fattibilità dell’operazione. Cairo pubblicamente non ha mai messo in vendita il sodalizio granata, anche se davanti a una proposta da 200 milioni approfondirebbe la trattativa. Si sussurra che le richieste partano da quota 250.