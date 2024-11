Roma, Lazio, tennis e Messi: le ultimissime

On Air

Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, Claudio Ranieri si prepara alla seconda partita stagionale alla guida della Roma, nella difficile trasferta londinese di Europa League contro il Tottenham. Nella lista dei convocati stilata dall'allenatore è presente anche una novità: Alexis Saelemaekers, tornato disponibile dopo l'infortunio alla cavigilia rimediato a settembre. Oltre a lui, anche Paulo Dybala presente nella lista dei convocati.

"Sottovalutare l'avversario? Rischio che non contemplo. È la partita più importante della nostra Europa League, davanti ai nostri tifosi. Nessun calo di tensione, dobbiamo fare una grandissima prestazione, lo possiamo fare". Così Marco Baroni alla vigilia di Lazio-Ludogorets, gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League, che vede i biancocelesti proprio in testa.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, si è espresso sul tema dei diritti TV. Il numero uno della Federtennis chiede che il tennis riceva lo stesso trattamento della nazionale di calcio che, quando gioca, viene trasmessa su Rai 1. "I diritti sono nostri e io, da presidente, ho il dovere di difendere questo popolo - dice Binaghi -. O la Rai tratta il tennis come il calcio, altrimenti i diritti ce li teniamo. La gestione dell’offerta tennis è insufficiente, il nuovo Sinner deve vedere Sinner su Rai 1 e non su Rai 2. Mi è stato risposto che ci sono valutazioni di marketing. Non posso accettarlo”.

Stesso numero del padre, la numero 10, e stessa maglia rosa, quella dell'Inter Miami. Thiago Messi, il figlio maggiore della stella del calcio mondiale, ha fatto il suo debutto nel torneo "Newell's Cup" a Rosario, città dell'Argentina. Il dodicenne ha affrontato i padroni di casa perdendo per 1-0 nella competizione riservata ai giocatori Under 13. Thiago ha giocato insieme a Benjamin Suarez, figlio dell'attaccante uruguaiano Luis Suárez, compagno di squadra di Leo Messi a Miami così come negli anni passati al Barcellona.