Juve, Bologna, Liverpool e Lazio: le ultimissime

La Juventus ha pareggiato per 0-0 in casa dell'Aston Villa per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri hanno sfiorato il vantaggio al 65' con Coincecao, fermato solo da un miracolo di Martinez.

Quarta sconfitta consecutiva. Il Bologna non riesce a togliersi la soddisfazione della prima vittoria in Champions League e la qualificazione al prossimo turno è sempre più lontana. Al Dall'Ara il Lilla si è imposto con il finale di 2-1: doppietta di Mukau (44' e 66') intervallata dal momentaneo gol del pari di Lucumì (63’).

Va al Liverpool il big match della quinta giornata della fase a girone unico di Champions League. I Reds battono 2-0 il Real Madrid: decisive le reti di Mac Allister e Gakpo. Salah e Mbappé sbagliano un calcio di rigore. La squadra di Slot sorpassa l'Inter e si riprende il primo posto, a punteggio pieno.

Ha fatto molto discutere la decisione annunciata ieri dall'Ajax di vietare ai tifosi della Lazio la trasferta ad Amsterdam del 12 dicembre, a causa delle "simpatie di estrema destra e fasciste di alcuni sostenitori". Alla vigilia di Lazio-Ludogorets, il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha voluto aggiornare i tifosi sulla situazione: "Era doveroso da parte della società chiarire alcuni aspetti che riguardano il divieto per i tifosi della Lazio ad Amsterdam. Ieri sera ci sono stati dei colloqui tra me e il presidente Lotito, siamo rimasti alquanto basiti da questa ulteriore limitazione.