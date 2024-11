Lazio, Roma, Inter e Golden Boy: le ultimissime

Alle 18:45 la Lazio affronterà il Ludogorets allo Stadio Olimpico. Baroni punterà su Noslin in attacco, scortato da Dia nella versione trequartista. Pronta la staffetta con Castellanos. Sulle fasce in pole Tchaouna e Pedro. A centrocampo rifiaterà Rovella, probabile tandem con Guendouzi e Vecino con il ritorno al 4-2-3-1. In porta toccherà a Mandas, titolare in Europa League dalla gara con il Nizza in poi. A sua protezione la linea a quattro con in mezzo la coppia Gigot-Patric e sulle fasce Marusic (a destra) e Pellegrini (a sinistra).

La Roma è pronta per la sfida di Londra contro il Tottenham. Ecco le probabili scelte di Ranieri. In porta Svilar, davanti al quale dovrebbe comporsi una difesa a 4 formata dalla titolarissima coppia di centrali Mancini-N’Dicka, con Celik a destra e Angelino a sinistra. Sulla mediana probabile la conferma di Konè e Cristante, che al Maradona hanno fatto il loro riuscendo a contenere in maniera efficace le incursioni avversarie. Così come accaduto domenica, sulla fascia destra dovrebbe agire El Shaarawy e sulla sinistra Pisilli. Coppia d’attacco formata da Dybala e Dovbyk

L’Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con un comunicato sui propri canali ufficiali: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Denzel Dumfries: l'esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028”.

Il talento del Barcellona Lamine Yamal è il più giovane vincitore dell’European Golden Boy, con soli 17 anni e 4 mesi. Il fuoriclasse prenderà il testimone da Jude Bellingham, detentore del trofeo. Un dominio assoluto sulla competizione quello di Yamal, fin da quando si è posizionato primo nel Golden Boy Football Benchmark Index di aprile senza mai scendere dalla vetta. La giuria internazionale, composta da 50 autorevoli giornalisti delle più prestigiose testate europee, gli ha assegnato 488 su 500 punti disponibili.