Inter, Real Madrid, Globe Soccer Awards e Nba: le ultimissime

Nuove notizie sull'infortunio di Benjamin Pavard: il difensore dell'Inter dovrebbe restare fuori per circa tre settimane. Il francese era uscito per infortunio nel corso del primo tempo della sfida di Champions League contro il Lipsia. Questo il bollettino dell'Inter sull'infortunio: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Vittoria di spicco per il Liverpool nel big match della 5ª giornata di Champions League ad Anfield sul Real Madrid. Un 2-0 che il centrocampista dei Blancos, Luka Modric ha commentato nel postpartita:"Abbiamo fatto bene in difesa. Siamo stati compatti e abbiamo avuto qualche opportunità di contropiede, ma siamo stati carenti nell'ultimo terzo di gara. C'è ancora una possibilità di un piazzamento tra i primi otto, ma dobbiamo fare meglio.

L'interesse per i Beyond Developments Globe Soccer Dubai Awards ha già raggiunto livelli altissimi, con un record di 70 milioni di voti espressi durante la prima fase di voto, che ha determinato la lista dei finalisti nelle 12 categorie principali del premio. Si apre quindi oggi il secondo e ultimo round di voti, che si protenderà fino al 10 dicembre per determinare i vincitori della 15ma edizione degli Awards. I premi saranno poi consegnati durante la serata di gala, prevista per il prossimo 27 dicembre presso l'Atlantis, The Palm, e organizzata in collaborazione e con il supporto del Dubai Sports Council, insieme alla 19ma Dubai International Sports Conference.

Vigilia del giorno del Ringraziamento piena di partite in Nba. Gli esiti? per nulla scontati. Tra i risultati spicca la seconda sconfitta stagionale, e la prima in casa, dei Cleveland Cavaliers, battuti dagli Atlanta Hawks 135-124. A fare la differenza in campo il leader degli ospiti, Trae Young, che ha segnato 20 punti ma ha anche fornito ben 22 assist, record personale. A San Antonio, gli Spurs sono stati sconfitti 119-101 dai Los Angeles Lakers, chiudendo a quattro la loro serie positiva di vittorie mentre la squadra di LeBron James veniva da tre ko consecutivi.