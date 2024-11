Roma, Lazio, Fiorentina e Milan: le ultimissime

Debutto stagionale europeo da brividi per Claudio Ranieri, tornato alla guida della Roma dopo l'esonero di Juric: nella 5ª giornata di Europa League i giallorossi sono di scena sul campo del Tottenham di Ange Postecoglou, che nell'ultima gara di Premier League ha battuto il Manchester City 4-0 in trasferta. La Roma, ventunesima in classifica, ha bisogno di punti preziosi per non rischiare l'eliminazione, il Tottenham invece è settimo.

La Lazio ha ospitato il Ludogorets per la quinta giornata di Europa League. La partita si è conclusa sullo 0-0 al termine di 90 minuti avari di emozioni. Le occasioni migliori la squadra di Baroni le ha avute nel secondo tempo con una traversa di Guendouzi e un rigore netto negato ad Isaksen dopo un lungo check del Var. Biancocelesti matematicamente qualificati ai playoff.

Dopo la sconfitta contro l'APOEL, torna al successo in Conference League la Fiorentina di Palladino. Lo fa in casa, contro un'altra squadra cipriota, il Pafos, per 3-2 grazie ai gol di Kouamé, Martinez Quarta e l'autogol di Goldar (per gli avversari, rete di Jairo e Jair). I viola salgono così a quota 9 punti in classifica, tre in meno rispetto al Chelsea capolista.

Il difensore del Milan Matteo Gabbia rinnova con il club rossonero fino al 30 giugno 2029. Lo annuncia il Milan in un comunicato. "Matteo, classe '99, indossa la maglia rossonera dall'età di 12 anni; con la sua determinazione e il suo contributo, sia in campo che fuori, incarna fedelmente i valori del Club. Dopo le 84 presenze e i 5 gol totalizzati fino a oggi, il Milan e Matteo continueranno a scrivere la loro storia insieme".