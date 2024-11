Serie A, Bologna, Juve e Italia: le ultimissime

On Air

Dopo le parentesi di Champions, Europa e Conference, ecco l'anticipo del venerdi di Serie A. La 14esima giornata prende il via questa sera alle 20.45 con Cagliari - Verona, che navigano entrambe nelle zone basse della classifica. La gara sarà visibile in esclusiva Dazn.

Il Bologna è sotto minaccia degli hacker che nelle scorse ore hanno comunicato sul Dark Web di averne perforato i sistemi informatici venendo così in possesso di migliaia di dati riservati. Nelle mani dei criminali, che per il momento hanno condiviso le cartelle, senza rendere accessibili i file, ci sarebbero i piani aziendali, tutti i contratti di sponsorizzazione, tutti i dati finanziari, tutti i dati personali e riservati dei giocatori, dei tifosi, dipendenti e non solo.

Conceicao piace tantissimo alla Juve. A soddisfare è anche il risvolto economico dell’investimento: poca spesa, massima resa. Arrivato dal Porto in prestito secco per 7 milioni, ha convinto tutti e Giuntoli si sta muovendo per rendere l'acquisto definitivo. Il prezzo è fissato dalla clausola presente nel contratto con il club di Oporto, 30 milioni, ma la Juve si è già garantita la pole position.

Dopo la pubblicazione del ranking aggiornato la Fifa ha infatti ufficializzato che l'Italia sarà una delle teste di serie del sorteggio, il prossimo 13 dicembre, dei gironi della zona europea delle eliminatorie dei Mondiali del 2026. Gli azzurri saranno collocati in prima fascia perché (come Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Portogallo e Spagna), hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale della Nations League. Le altre quattro teste di serie (i gruppi della zona europea saranno 12) sono state scelte in base alla classifica Fifa e saranno quindi Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria.