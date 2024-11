Napoli, Boniface, Fritz e golf: le ultimissime

Torna in campo il Napoli: dopo la vittoria casalinga contro la Roma, la squadra di Conte dovrà affrontare la trasferta di Torino, sponda granata. L'allenatore presenta la sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. “Primo posto? Noi dobbiamo essere realisti e capire che siamo solo alla tredicesima giornata e che nel giro di pochi punti ci sono sei squadre. Il campionato fino ad adesso si è dimostrato equilibrato”.

Victor Boniface ne combina un'altra delle sue, ma se nel caso dello spaventoso incidente di un mese fa, l'attaccante del Bayer Leverkusen aveva incassato attestati di solidarietà, la sua bravata al volante sottolineata dalle tedesca Bild, lo ha posto al centro delle polemiche in Germania. Evidentemente aver rischiato di morire dopo essersi ribaltato con la sua auto, nulla ha insegnato a Boniface, che è stato protagonista di un video social mentre, alla guida della sua Mercedes-AMG in autostrada, consulta il suo cellulare, mentre il rapper nigeriano Zoro Swagbag con il quale si accompagna, canta una sua canzone. Un atteggiamento che ha scatenato le reazioni dei social, prima solidali e ora arrabbiatissimi con Boniface.

Il caso doping Swiatek ha fatto ripartire il dibattito sui social, con alcune accuse anche pesanti da parte del solito Kyrgios e altri personaggi più o meno influenti. Su questo tema si è espresso Taylor Fritz, che ha scritto un lungo post su X. “Ciò che mi fa IMPAZZIRE di queste situazioni (parlando delle discussioni su X) non sono i casi in sé. È difficile sapere esattamente cosa è successo/tutti i dettagli in tutti questi casi specifici, quindi il discorso sulle speculazioni non è proprio la mia cosa preferita da fare. Va bene avere le proprie opinioni oneste, ma ciò che non riesco a comprendere e ciò che è così sconvolgente da vedere come giocatore, è il pregiudizio FOLLE del pubblico del tennis che sostiene qualsiasi tesi che concordi con quello che vogliono credere”.

All'ISPS Handa Australian Open di Melbourne domina Lucas Herbert che a metà gara vanta quattro colpi di vantaggio nei confronti dello statunitense Ryggs Johnston, mentre il terzo posto al momento è condiviso da sei golfisti. Il primo degli italiani è Filippo Celli che nel corso della prima parte di gara è scivolato dall’ottavo al sedicesimo posto. Esce di scena l’altro italiano Renato Paratore che viene eliminato.