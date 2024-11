Cagliari, F1, Lazio e Serie B le ultimissime

Si apre con il successo del Cagliari sul Verona la 14ª giornata di Serie A. Nell'anticipo del venerdì, la squadra di mister Nicola conquista l'intera posta in palio: l'1-0 finale porta la firma di Piccoli, al secondo gol consecutivo (il quarto stagionale) dopo il calcio di rigore trasformato al 'Ferraris ' con il Genoa.

Grande attesa per il Gp del Qatar, penultimo appuntamento della stagione di Formula 1, che si chiuderà il prossimo fine settimana ad Abu Dhabi. Assegnato per la quarta volta consecutiva a Max Verstappen su Red Bull il titolo piloti, resta ancora aperta la corsa al mondiale costruttori, che vede in corsa anche la Ferrari. Il primo risultato è la pole di Norris nelle qualifiche Sprint. L'inglese chiude in 1:21.012 davanti a Russell e Piastri. Poi le due Rosse, con Sainz quarto e Leclerc quinto.

Una lettera durissima: una lunga missiva firmata dal presidente della Lazio Claudio Lotito e indirizzata al sindaco di Amsterdam e alla Uefa, dopo la recente decisione delle autorità olandesi, di bloccare la trasferta dei sostenitori biancocelesti per il match di Europa League tra Ajax e Lazio. Nella lettera si ribadisce l’infondatezza delle accuse delle autorità olandesi e la richiesta di un risarcimento per tutti i tifosi che non potranno partire.

La 15ª giornata di Serie B si apre con il derby emiliano tra Sassuolo e Reggiana, vinto per 2-0 dai neroverdi. È la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Grosso, che scappa momentaneamente in testa a +4 su Spezia e Pisa.