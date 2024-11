Milan, Kvaratskhelia, Manchester United e Nba: le ultimissime

Alle 18 il Milan scende in campo a San Siro contro l’Empoli. 4-2-3-1:Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Okafor; Morata.

A poche settimane dalle elezioni parlamentari del 26 ottobre, in Georgia proseguono le manifestazioni di protesta contro il governo locale. I cittadini in piazza, Khvicha Kvaratskhelia sui social. A prendere posizione, nella mattinata odierna, è stato anche l'attaccante del Napoli, simbolo della Nazionale georgiana. Il desiderio e la volontà del popolo georgiano è camminare sulle strade europee, questa è la nostra scelta storica, l'unica scelta giusta ed è inaccettabile allontanarsi da questa strada”,

Marcus Rashford nella bufera. Il gesto dell'attaccante del Manchester United non è certo passato inosservato, al momento dell'ingresso in campo nel secondo tempo della sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt. Il classe '97, a bordocampo, non ha avuto particolare rispetto per il lavoro di un membro storico dello staff dei Red Devils. Al minuto 59 di Manchester United-Bodo/Glimt, Marcus Rashford ha preso il posto di Mason Mount, sul risultato di 3-2. Prima di entrare in campo, però, il talento della Nazionale inglese ha deciso di togliersi i guanti, ma nel farlo ha mancato di rispetto a uno dei membri dello staff a disposizione di Ruben Amorim. Invece di porgere i guanti tra le mani del collaboratore, Rashford li ha lasciati cadere a terra, trasmettendo ai tifosi a casa totale indifferenza e disinteresse.

Penultimo turno di Nba Cup nella notte. Se Atlanta, Golden State e Houston sono già qualificate ai quarti, le altre che accederanno alla fase ad eliminazione diretta sono ancora da decidere. I campioni in carica della competizione, i Lakers, rischiano di essere esclusi. I gialloviola perdono in casa per 101-93 di fronte ad Oklahoma City, trascinata al successo dal solito Gilgeous-Alexander, autore di 36 punti.