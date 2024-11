Bologna, Venezia, Juve e Sarri: le ultimissime

Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Venezia di Eusebio Di Francesco in occasione della sfida valida per la 14a giornata del campionato di Serie A. Questa la probabile formazione rossoblu: (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Il Venezia dobvrebbe puntare invece su un 3-4-2-1: Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Appuntamento alle ore 20.45. La gara sarò visibile in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport

Thiago Motta, in piena emergenza infortuni, è obbligato a portare in prima squadra alcuni giocatori del vivaio per la sfida contro il Lecce in trasferta. In conferenza stampa, tra questi, ha annunciato che ci sarà Alfonso Montero, figlio di Paolo. Difensore centrale (all'occorrenza anche terzino destro), classe 2007, è arrivato nelle giovanili della Juventus nel gennaio del 2023 dopo esser cresciuto nel vivaio del Defensor Sporting. Oggi è un punto fisso della Primavera bianconera.

"Un errore. Sarei dovuto restare al Chelsea". Così, senza alcun dubbio, Maurizio Sarri ha commentato la scelta di lasciare la panchina dei blues nel 2019 per passare alla Juventus. L'allenatore lo ha fatto in un'intervista rilasciata al The Sun. "Potevo restare, ma volevo tornare in Italia perchè la situazione nel club non era facile: non c'era un direttore sportivo, non c'era molta chiarezza e ho preferito tornare in Italia, ma è stato un errore". Ora sono pronto a ricominciare. Non so dove al momento. Ma io e il mio staff siamo pronti. Ancora in Premier? E' il massimo per stadi, club e giocatori, quindi mi piacerebbe tornare".