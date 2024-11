Bologna, Milan, Monza e F1: le ultimissime

On Air

Il Bologna supera il Venezia nel match del sabato sera della 14esima giornata di serie a. I rossoblù si impongono per 3-0 grazie alla doppietta di Ndoye e alla rete di Orsolini.

Quarto risultato utile consecutivo in campionato, ritorno alla vittoria dopo due pareggi: il Milan sale a quota 22 punti in classifica battendo 2-0 l'Empoli a San Siro nella gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A grazie al gol di Morata e alla doppietta di Reijnders.

Il sabato di Serie A si è aperto con il ritorno nella massima serie del derby tra Como e Monza. Finisce 1-1 al Sinigaglia con i gol di Engelhardt e Caprari.

Archiviata la Sprint Race con la vittoria di Oscar Piastri e il secondo posto di Lando Norris, le due McLaren hanno chiuso davanti alle due Ferrari anche nelle qualifiche: Norris e Piastri (terzo e quarto tempo) partiranno dalla seconda fila dietro alla Red Bull di Verstappen (in pole) e alla Mercedes di Norris. Quinto tempo per la rossa di Leclerc davanti all'altra Mercedes di Hamilton e al compagno di squadra Sainz.