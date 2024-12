Ghisolfi, Napoli, Lazio e Juve: le ultimissime

"Sette evidenti torti arbitrali e mai una volta che il Var sia intervenuto. Fin qui la Roma ha sempre taciuto, ora è stanca. Dobbiamo tutelare tifosi, squadra e investimenti”. In un'intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi alza la voce e chiede rispetto per il club. “Se a Budapest si fosse giocato ieri la reazione della proprietà sarebbe stata ben diversa proprio perché col tempo ha maturato la consapevolezza che il silenzio, la misura e l’eleganza non sempre paghino“.