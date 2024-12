Bove, Fiorentina, Serie A e tennis: le ultimissime

Secondo quanto si apprende da fonti vicine, Edoardo Bove è sveglio e lucido. Ha passato bene la notte e, secondo quanto filtra, è stato estubato. Ora sarebbe sveglio e starebbe anche rispondendo alle domande. "Saranno solo gli accertamenti futuri che ci potranno dare un indirizzo sulla salute di Bove e poi sull'eventuale prosecuzione dell'attività agonistica". Queste le parole del professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale.

È piuttosto improbabile che Fiorentina-Inter venga recuperata in tempi brevi: secondo il regolamento della Serie A, il match dovrà essere completato, con la disputa dei 73 minuti che mancano al 90'. Secondo le prime valutazioni dei due club, la prima "finestra" disponibile sarebbe quella della settimana tra il 9 e il 16 febbraio 2025. La Fiorentina è infatti impegnata anche in Coppa Italia e Conference League, mentre l'Inter, oltre a Coppa Italia e Champions, all'inizio di gennaio disputerà pure la Supercoppa Italiana a Riyadh.

Termina con un big match la 14esima giornata di Serie A. Questa sera all'Olimpico la Roma di Ranieri ospita l'Atalanta di Gasperini per quella che si prevedere una gara ricca di emozioni. Appuntamento alle 20.45 sia su Dazn che sui canali Sky.

Momenti di panico in Tunisia, durante il torneo M15 Monastir A60, con il tennista Altug Celikbilek che ha subito un'emorragia cerebrale durante la semifinale. Dopo il primo game del match il tennista turco, numero 451 del mondo, si è accasciato al suolo con l'intervento immediato dei soccorsi. Il tennista è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è attualmente sotto osservazione. Si valuta un suo trasporto in Turchia per poi procedere con un'operazione.