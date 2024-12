Bove, Del Potro, Nba e calcio estero: le ultimissime

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, si è espresso favorevolmente all’eventualità di rinviare il derby toscano di Coppa Italia contro la Fiorentina, previsto per mercoledì alle 21 al Franchi, a seguito del malore occorso al calciatore viola Edoardo Bove. "Quanto accaduto a Bove è stato scioccante - ha dichiarato Corsi a Radio Bruno - Ci siamo subito attivati per avere notizie e siamo andati a letto con questo pensiero. La speranza è di avere un lieto fine per il ragazzo, ora che sappiamo che è fuori pericolo". Sulla possibilità del rinvio del match, il presidente ha affermato: "Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia”.

Quasi 15.000 spettatori e l'avversario più famoso, Novak Djokovic: l'ex numero 3 del mondo Juan Martin del Potro, emozionatissimo, ha detto addio al tennis all'età di 36 anni, durante una partita d'esibizione a Buenos Aires. Nel 21esimo confronto tra i due - il primo risale al 2007 - l'argentino ha vinto per la quinta volta contro l'amico serbo, 6-4, 7-5. Ma soprattutto ha colpito l'emozione provata dal pubblico e dal vincitore degli US Open 2009, dopo anni di lotta contro difficoltà fisiche.

Nella notte italiana si sono disputate dieci partite del campionato di basket Nba della regular-season. Cleveland mantiene la vetta vincendo la sfida con Boston: i Cavaliers respingono l'assalto al primato dei Celtics e si impongono per 115-111 grazie anche a una prova superlativa di Mitchell che mette a segno 35 punti. Scontro diretto anche a Ovest, dove gli Houston Rockets battono Oklahoma City per 118-85, insidiando il primato dei Thunder: VanVleet mette a referto 38 punti. Successo dei Los Angeles Clippers che battono Denver per 126-122 con Harden (39 punti) protagonista della serata. Successi esterni per Los Angeles Lakers e Orlando Magic, che si impongono rispettivamente contro gli Utah Jazz e i Brooklyn Nets.

Decine di persone (centinaia, secondo alcuni media locali) morte per una decisione arbitrale. Questo è quanto accaduto in Guinea, nel corso di una partita tra il N'zerekore e il Labé. In seguito a un fischio non gradito del direttore di gara, i tifosi ospiti hanno iniziato a scagliare pietre sul campo, portando la reazione della polizia, che ha utilizzato i lacrimogeni, come riportato dai media locali. Ciò ha provocato un'invasione di campo e una fuga che ha causato varie vittime. "Durante la fuga tempestiva di massa si sono registrate vittime". Così ha dichiarato Bah, il primo ministro, senza indicare un numero preciso.