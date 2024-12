Roma, Coppa Davis, Gravina e Inter: le ultimissime

On Air

L’Atalanta supera la Roma nel posticipo del lunedì. La corazzata di Gasperini (oggi squalificato) centra l’ottava vittoria consecutiva e si candida ufficialmente come l'anti Napoli in questo campionato. I giallorossi invece incassano la quarta sconfitta di fila, non succedeva da 16 anni, e restano inchiodati a -2 dal terzultimo posto, occupato dal Como.

L'annuncio della nuova sede delle Finals di Coppa Davis era atteso dagli appassionati di tennis di tutto il mondo ed è arrivato oggi (2 dicembre) a margine del sorteggio del primo turno della competizione, Secondo quanto comunicato dalla Itf sarà Bologna a 'sostituire' Malaga, dove l'Italia di capitan Filippo Volandri (trascinata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini) ha conquistato di recente il suo secondo trionfo di fila (il terzo della storia dopo quello del 1976 in Cile). La federtennis azzurra ospiterà le Finals di Davis per i prossimi tre anni, dal 2025 (già in calendario dal 18 al 23 novembre) fino al 2027.

La procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini nei confronti del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, accusato di autoriciclaggio. L'ipotesi accusatoria formulata dopo una segnalazione di operazione finanziaria sospetta da parte della Dna sulla compravendita di una collezione di libri antichi. Lo scorso 19 novembre, il tribunale del Riesame aveva rigettato la richiesta di sequestro di 140 mila euro formulata dalla procura. Titolare del fascicolo d'indagine è il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, che potrebbe presentare la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente della Figc.

"Il Napoli è favorito per la vittoria dello scudetto, stanno facendo bene con un allenatore vincente. Sono una squadra forte, possono arrivare fino in fondo". Lo ha dichiarato Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio Aic in corso di svolgimento a Milano.