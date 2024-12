Roma, Coppa Italia, Gravina e Dimarco: le ultimissime

Mats Hummels è stato costretto ad uscire durante il match contro l'Atalanta per un fastidio muscolare con tanto di smorfia di dolore. La sensazione è che non ci sarà quantomeno sabato con il Lecce, poi dipenderà dagli esami delle prossime ore. "Hummels e Cristante", ha detto Ranieri, "hanno sentito fastidio alla schiena e ai muscoli, dobbiamo valutare domani mattina. Dopo il colpo alla schiena gli si sono induriti i flessori". Per Cristante si presume una distorsione alla caviglia.

Torna la Coppa Italia. Alle 18.30 al "Renato Dall'Ara" di Bologna la squadra allenata da Vincenzo Italiano si gioca l'accesso ai quarti di finale contro il Monza di Alessandro Nesta. Alle 21 invece il confronto tra il Milan e il Sassuolo. Entrambe le gare saranno visibili su Italia 1 e su Mediaset Infinity.

La procura di Roma ha proceduto alla chiusura delle indagini nei confronti di Gabriele Gravina. Il presidente della Figc è accusato di autoriciclaggio, nonostante abbia sempre professato la sua innocenza ed estraneità sul caso. Ora rischia di andare a processo. Il procedimento riguarda presunte irregolarità tra cui la compravendita di una collezione di libri antichi nella disponibilità di Gravina.

"Quando c'è di mezzo la vita di una persona, non esistono bandiere". Federico Dimarco, esterno dell'Inter, racconta le emozioni vissute durante i terribili momenti successivi al malore di Edoardo Bove."Insieme ai ragazzi della Fiorentina siamo rientrati negli spogliatoi, siamo rimasti insieme, uniti, non era un momento facile. Ci tenevo a dire che in questi casi, quando c'è di mezzo la vita di una persona non ci sono né bandiere né squadre, penso che sia un bel messaggio da dare".