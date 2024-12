Milan, Bologna, tennis e Nba: le ultimissime

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, il Milan di Paulo Fonseca fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia, dove è atteso dal Sassuolo di Fabio Grosso. MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

Il Monza di Alessandro Nesta fa visita al Bologna di Vincenzo Italiano in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-25. Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia Uno.

Il tennis piange la scomparsa di Neale Fraser, leggenda australiana deceduta all’età di 91 anni. Vincitore di 19 trofei Slam (3 in singolare, 11 in doppio e 5 in doppio misto), il suo nome resta profondamente legato alla Coppa Davis, sia come giocatore che come capitano dell'Australia. Tre volte campione del Grande Slam in singolare Fraser ha ottenuto la sua vitto ria più importante battendo Rod Laver in una memorabile finale maschile di Wimbledon tutta australiana (1960).

Brutto ko per i Los Angeles Lakers, che (nonostante i 20 punti di D'Angelo Russell) vengono sconfitti da Minnesota 109-80. I Timberwolves sono stati trascinati da Rudy Gobert (17 punti e 12 rimbalzi) e Julius Randle (18 punti). Successo casalingo per i Boston Celtics, che si impongono 108-89 sui Miami Heat, grazie a Bene Jaylen Brown (29 punti) e Payton Pritchard autore di 25 punti partendo dalla panchina.