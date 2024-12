Milan, Bologna, Mondiale per Club, Italia U21: le ultimissime

In Coppa Italia il Milan travolge il Sassuolo per 6-1 e si guadagna in scioltezza l'accesso ai quarti. A segno in rapida successione due volte con Chukwueze, con Reijnders e con Leao nel primo tempo tra il 12' e il 23'. Nella ripresa i gol di Calabria per la cinquina, di Mulattieri per la bandiera ospite e ancora di Abraham per il punteggio tennistico. Ora il Milan attenderà il nome della vincente tra Roma e Sampdoria.

Il Bologna di Vincenzo Italiano supera il Monza di Alessandro Nesta al "Dall'Ara", staccando il pass per i quarti di finale della Coppa Italia. Protagonisti Pobega e Orsolini nel primo tempo, con l'esterno offensivo rossoblù che si è infortunato al momento della sua realizzazione. Completano l'opera le reti di Dominguez e Castro nella ripresa.

Il 2025 sarà l'anno di lancio del nuovo Mondiale per club che, tra le altre, avrà per protagoniste anche Inter e Juventus. La suddivisione in gironi dei 32 club partecipanti verrà svelata solo con il sorteggio di giovedì 5 dicembre, intanto però è stata annunciata la divisione in fasce delle squadre. Le regole di valutazione dei vari club hanno portato l'Inter e la Juventus in seconda fascia, dato che gli slot di primo piano per l'Europa erano già occupati da Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG.

L’Italia Under 21 di Nunziata pronta a sfidare la Spagna della stellina del Barcellona, Lamine Yamal nell'Europeo di categoria che andrà in scena la prossima estate. Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo A, sfideranno anche i padroni di casa della Slovacchia e la Romania. Le date del torneo: dall’11 al 28 giugno 2025. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta.