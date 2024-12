Lazio, Napoli, Fiorentina e Pogba: le ultimissime

Marco Baroni in conferenza stampa presenta la (doppia) sfida contro Conte. "Sappiamo che si passa anche per le battute di arresto. Ho visto una squadra che ha avuto orgoglio, che non ha mollato. Questo è un percorso, anche di anni. Tempo non ne abbiamo però, io voglio una squadra che non sia mai battuta nella prestazione. E sia con il Ludogorets sia con il Parma questo non è mancata”.

Stanislav Lobotka ha parlato in vista del match contro la Lazio, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Li ho visti giocare in campionato, sono un'ottima squadra, giocano un bel calcio. Ci aspetta una partita molto difficile soprattutto in casa loro, ma vogliamo passare il turno. Conte studia i dettagli più di ogni altro allenatore: ha cambiato la nostra mentalità".

Dopo il malore accusato da Bove nella partita contro l'Inter e gli attimi di paura che ne sono seguiti, la Fiorentina torna in campo. Lo fa contro l'Empoli di D'Aversa. In palio il pass per i quarti di finale del torneo, nella sfida contro la vincente di Juventus-Cagliari. FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Martinez Quarta, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

Paul Pogba, rimasto svincolato dopo la separazione con la Juventus, è alla ricerca di una nuova squadra in vista del suo ritorno in campo, in programma a marzo 2025, mese in cui terminerà la squalifica per doping. Tra le tanti voci è uscito anche il nome del Nizza in Ligue 1, ma il direttore sporitvo Florin Maurice ha subito fatto tornare tutti sulla terra. Non credo che abbiamo la possibilità di portare Paul Pogba al Nizza - ha commentato ai microfoni de L'Equipe - Ci saranno tanti club che ci penseranno, anche se non gioca da molto tempo. Ci sarà una concorrenza enorme, non potremo combattere.