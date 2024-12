Coppa Italia, Lazio, Premier League e Nba: le ultimissime

Dopo la grande paura per il malore a Edoardo Bove di domenica scorsa, la Fiorentina di Palladino è tornata in campo ed è stata eliminata dalla Coppa Italia agli ottavi di finale per mano dell'Empoli di D'Aversa, che si è imposto ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Nei quarti di finale la formazione azzurra giocherà contro la vincente di Juventus-Cagliari, in programma martedì 17 dicembre.

Il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, ha risposto alla lettera di Claudio Lotito nella quale il presidente della Lazio accusava le autorità di Amsterdam di discriminazione nei confronti dei tifosi laziali. "L'impatto e la gravità degli eventi accaduti nella nostra città sono stati presi in considerazione in questa decisione". Halsema, nella sua lettera, ha anche precisato che non sarà previsto alcun rimborso: "Poiché la mia decisione si basa su un timore concreto di turbamento dell'ordine pubblico, non vedo il motivo di risarcire eventuali altri danni già inflitti ai tifosi della Lazio".

Turno infrasettimanale scoppiettante e ricco di gol quello della 14ª giornata di Premier League. Pirotecnico 3-3 tra il Newcastle e il Liverpool capolista. In seconda posizione, a 28 punti e a -7 dal Liverpool c'è ora il Chelsea di Enzo Maresca: i Blues travolgono 5-1 il Southampton. Esulta anche il Manchester City che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, sei nelle ultime gare in tutte le competizioni: i campioni in carica piegano 3-0 il Nottingham Forest

Non macano le sorprese nei verdetti dell'Emirates Nba Cup. Otto franchigie sono passate ai quarti di finale: si tratta di Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks e Orlando Magic. Restano fuori i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, i campioni Nba dei Boston Celtics e, tra le altre, la prima della classe nella Eastern Conference, ovvero Cleveland Cavaliers.