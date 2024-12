Lazio, Bologna, Sinner e Nba: le ultimissime

Ecco la prima della doppia sfida in programma per questa settimana tra Lazio e Napoli. Si parte all'Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e si finirà domenica per la quindicesima giornata di campionato. Lazio-Napoli andrà in scena oggi, alle 21 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in chiaro in diretta su Italia Uno.

Infortunio dopo il gol per Riccardo Orsolini, costretto a fermarsi per un problema muscolare nel primo tempo di Bologna-Monza, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Riccardo Orsolini salterà di sicuro due partite di campionato, quella di sabato contro la Juventus e quella della domenica successiva contro la Fiorentina

Chiambretti intervista Sinner e Berrettini insieme: sul palco va in scena il grande show per i SuperTennis Awards 2024. Finale con il botto. "Vai a Sanremo?", chiede Chiambretti. "No, non ci vado, perché ho di meglio da fare", risponde Jannik. E così, come l'anno scorso, quando Amadeus tentò di convincerlo in tutti i modi senza successo, Sinner ha già annunciato che non parteciperà al Festival di Sanremo.

Dopo aver perso nettamente contro Minnesota lunedì notte, i Lakers crollano anche a Miami nonostante un LeBron James finalmente efficace al tiro. Continua il periodo nero di Sixers e Pacers, sconfitti da Orlando e Brooklyn e sempre più in difficoltà nella classifica della Eastern Conference.