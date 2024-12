Lazio, Mondiale per club, Nazionale e basket: le ultimissime

La Lazio di Marco Baroni supera il Napoli di Antonio Conte e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti travolgono i partenopei grazie ad una tripletta di Noslin. Inutile la rete di Simeone che trova momentaneamente il pareggio.

Si è concluso il sorteggio dei gironi per il Mondiale per club prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami(Florida) e che vedrà protagoniste le 32 principali squadre di club di tutto il mondo. Inter inserita nel Gruppo E con gli argentini del River, i messicani del Monterrey ed i giapponesi dell'Urawa Diamonds, mentre la Juventus è finita nel Gruppo G, in compagnia del Manchester City, dei marocchini del Wydad Casablanca e degli emiratini del Al Ain.

L'Italia torna a San Siro: dopo il tutto esaurito per l'ultima sfida dei gironi di Nations League contro la Francia, gli Azzurri giocheranno a Milano anche la gara d'andata dei quarti del torneo contro la Germania. Partita in programma per giovedì 20 marzo alle 20:45. La gara di ritorno della doppia sfida invece si giocherà in Germania il 23 marzo ma la Federcalcio tedesca non ha ancora reso nota la sede della partita. Chi passerà il turno affronterà la vincente tra l'altro quarto di finale tra Danimarca e Portogallo.

Cambio di coach per la Virtus Bologna dopo le dimissioni di Luca Banchi. Il nuovo allenatore delle Vu Nere è il montenegrino Dusko Ivanovic, come annunciato oggi pomeriggio con una nota ufficiale: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con Duško Ivanovic fino al 30 giugno 2025.