Bove, Serie A, Sinner e arbitri: le ultimissime

Quinto giorno all'ospedale Careggi di Firenze per Edoardo Bove. Non ci sono novità, per ora, in merito ad eventuali bollettini da parte della Fiorentina o dello stesso ospedale. Stando a quanto filtra, al netto della richiesta di privacy del giocatore, della famiglia e della Fiorentina, sembra che un quadro più chiaro della situazione si avrà dopo il week end. Sarà Edoardo, in prima persona, a prendere tutte le decisioni sul suo futuro.

Terminati, almeno per questa settimana, gli impengi di Coppa Italia, torna in campo la Serie A con due anticipi del venerdì davvero interessanti. Alle 18.30 l'Inter ospita a San Siro il Parma reduce dalla vittoria contro la Lazio, mentre alle 20.45 il big match tra Atalanta e Milan. La prima gara sarà visibile in esclusiva su Dazn, la seconda in co-esclusiva con Sky.

Non sono ancora finite le polemche sul caso Clostebol. In Inghilterra sembrano non volersi concentrare sul talento di Sinner, ma ancora sulle controversie. A febbraio si conoscerà la definitiva decisione, se Jannik verrà o no squalificato. Intanto il Telegraph ha polemizzato: "Il 2024 sarà ricordato come l'anno in cui Jannik Sinner ha prodotto una delle stagioni più grandi di sempre o per l'asterisco del doping allegato ai suoi risultati?".

Marco Guida, rappresentante degli arbitri in attività, ha detto la sua sullo sciopero di un’intera regione dal designare arbitri per le partite del week end a causa della violenza sui giudici di gara. "Rischiai uno schiaffo, Eccellenza campana, a Saviano. Ma in quell’occasione, uno dei miei due assistenti fu colpito da un calco in pancia, lo portammo in ospedale per problemi alla milza. Pensando che quell’episodio era figlio dell’ignoranza e l’ignoranza non poteva fermare la mia passione".