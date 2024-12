Inter, Juve, Ancelotti e Nba: le ultimissime

Assenti Acerbi e Pavard, scelte praticamente obbligate per Simone Inzaghi: in difesa ci saranno Bisseck, De Vrij e Bastoni. Ancora rimandato l’esordio di Martinez, tra i pali dovrebbe toccare sempre a Sommer. Torna a disposizione Carlos Augusto, che potrebbe entrare a gara in corso: sulla sinistra ci sarà Dimarco. A destra, Dumfries è favorito su Darmian, che potrebbe subentrare anche nel reparto arretrato. I titolarissimi completeranno l’undici di partenza nerazzurro: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, Thuram e Lautaro in attacco.

"Domani Dusan sarà con il gruppo. Ha fatto la settimana di lavoro con la squadra. Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Cabal e McKennie. Tutti gli altri sono disponibili”. Questo il punto sull’infermeria fatto da Motta in conferenza stampa.

Show di Carlo Ancelotti nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Liga sul campo del Girona che arriva dopo il ko incassato dal suo Real Madrid a Bilbao contro l'Athletic. "Tu mi hai tirato una bastonata vero?", ha detto il tecnico italiano a un giornalista interrompendolo. "Si, ma solo critiche professionali. Niente di personale" ha risposto il cronista incassando poi la controreplica di Ancelotti: "Lo apprezzo”.

Otto le gare disputate nella notte Nba e importante vittoria per Cleveland che si aggiudica il big match con Denver. Trascinati dai 28 punti di Mitchell, top-scorer dell'incontro, i Cavaliers battono i Nuggets per 126-114 sul parquet casalingo del 'Rocket Mortgage FieldHouse' e consolidano il primato nella Eastern Conference.