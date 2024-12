Atalanta, Inter, Napoli e Lazio: le ultimissime

On Air

L’Atalanta supera il Milan all’ultimo respiro per 2-1. I bergamaschi si aggiudicano i tre punti all’87esimo minuto grazie alla rete di Lookman quando la partita si stava trascinando verso la fine sul risultato di 1-1 maturato grazie alle reti di De Ketelaere e Morata.

Dopo il rinvio della sfida contro la Fiorentina al Franchi per il malore accusato dal centrocampista viola Bove, l'Inter torna in campo a San Siro e batte il Parma nel match valido per la 15ª giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi sbloccano il risultato con Dimarco al 40', nella ripresa arrivano le reti di Barella e Thuram. A dieci minuti dal termine un'autorete di Darmian regala il gol della bandiera agli emiliani.

Dopo l'eliminazione la sconfitta contro la Lazio e l'eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli, ha voluto dire la sua anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto telefonicamente durante la presentazione del libro di Mimmo Carratelli "Orgoglio Napoli". "Condivido, ha fatto benissimo a far giocare tutti gli altri 11 calciatori - ha detto il presidente azzurro commentando l'ampio turnover di Antonio Conte - È stato un mega allenamento con la Lazio. Una lezione di vita sportiva alla squadra".

Sempre insieme, Francesco e Flavio Rosci. E ora sono lassù ancora una volta abbracciati. La Lazio piange anche Francesco, un mese dopo l’addio di Flavio. I due gemelli, tifosissimi biancocelesti, combattevano da anni contro la malattia di Batten. In un mese circa se ne sono andati via tutti e due, lasciando un enorme vuoti nel mondo Lazio. Il club con un comunicato ha espresso il proprio cordoglio: “Ciao Francesco! Claudio, Cristina, Enrico e tutti i tuoi amici della Società Sportiva Lazio alzando gli occhi vedono volare fiera un'altra aquila nel cielo".