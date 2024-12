Napoli, Lazio, Serie A e Premier League: le ultimissime

On Air

Al Napoli serve un difensore centrale. Tra i nomi è spuntato quello di Luiz Felipe, 27 anni. Il difensore italo-brasiliano, dopo essersi fatto un nome in Serie A tra Salernitana e Lazio, si era trasferito al Betis Siviglia, per poi volare la scorsa estate all'Al-Ittihad, in Arabia Saudita, dove è ai margini della squadra. Ora è un’occasione sul mercato: è svincolato e può scegliere la prossima desinazione.

Dopo i due anticipi di ieri, il sabato si presenta con un programma di Serie A da seguire con attenzione. Già dalle 15 si parte con il match tra Genoa e Torino, visibile in esclusiva Dazn. Alle 18 la sfida bollente tra Juve e Bologna, anch'essa in esclusiva Dazn. Gran finale di serata con Roma-Lecce: la gara tra i due club giallorossi sarà in diretta sia su Dazn che su Sky.

La tripletta d'oro di Noslin al Napoli in Coppa Italia ha inevitabilmente acceso le luci dei riflettori su di lui. L’olandese torna protagonista dopo un avvio di stagione incerto: l'exploit contro i partenopei ha ridato valore al suo acquisto. Basti pensare che l'ultimo a segnare tre gol agli azzurri era stato Chinaglia nell'anno del primo scudetto. La mossa della Lazio? Blindare anche lui, come Rovella, con una clausola enorme: 70 milioni di euro.

Tutti rinchiusi a casa per allerta meteo. Il Regno Unito è attraversato dalla tempesta Darragh e Liverpool sembra proprio essere uno dei centri più interessati dal passaggio del maltempo. Annullato così il derby tra Everton e Liverpool in programma nel pomeriggio. Il club di casa ha accettato di posticipare il match previsto a Goodison Park.