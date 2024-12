Juve, Roma e Bove e Milan: le ultimissime

All'Allianz Stadium di Torino alle 18, la Juventus di Thiago Motta ospita il Bologna di Vincenzo Italiano. Queste le probaili formazioni: JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro.

Dopo aver conquistato un punto prezioso contro la Juve, il Lecce di Giampaolo fa visita alla Roma di Claudio Ranieri alle 20.45. Queste le probabili formazioni: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

"Non ho competenze per commentare quanto gli accadrà per la carriera. C'è stato un grande sospiro di sollievo per come si è evoluta la situazione. In questo momento sta bene, dovrà decidere quale sarà il suo percorso, e mi fermo qui". Così Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Cagliari, sulle condizioni di Edoardo Bove.

Nel corso del podcast "Talksport", online su YouTube, Rafael Van der Vaart ha ripercorso la sua carriera, ribadendo che con Ibrahimovic non c'è mai stato un particolare feeling, sin dai tempi dell'Ajax: "Un idiota, dal mio punto di vista era molto arrogante - ha sottolineato, con un pizzico di rancore, l'ex Real Madrid -. Avevo un grande ego ed eravamo entrambi giovani. Due giorni dopo è andato alla Juventus perché o lui o io dovevamo partire. È stato fortunato che la Juventus volesse ingaggiarlo e io ho avuto la fortuna di poter restare nel club dei miei sogni".