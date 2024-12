Roma, Juve, Genoa e Antonio: le ultimissime

Reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, la Roma scaccia un bel po' di fantasmi rifilando un perentorio 4-1 al Lecce. Ranieri aveva bisogno assoluto dei 3 punti stasera, contro Giampaolo, che veniva dalla vittoria di Venezia e dal pareggio interno con la Juventus.

Juve-Bologna finisce in parità: 2-2 allo Stadium. La squadra di Thiago Motta non sa più vincere e colleziona il quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League.

Poche emozioni al Ferraris: Genoa-Torino è finita 0-0. Terzo risultato utile di fila per Vieira sulla panchina dei rossoblù, Vanoli torna a muovere la classifica. La vittoria manca da sei giornate, ma la sconfitta casalinga con il Napoli è stata parzialmente dimenticata con un buon punto in trasferta.

Sono ore di grande preoccupazione in Inghilterra per le condizioni di Michail Antonio, attaccante anglo-giamaicano del West Ham, che sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. A confermarlo è lo stesso club londinese, con un preoccupante comunicato, nel quale però non vengono specificate né le circostanze del sinistro, né le condizioni del calciatore. Questo il testo del comunicato del club: "Il West Ham può confermare che l'attaccante Michail Antonio è rimasto oggi coinvolto in un incidente stradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutti sono rivolte alla sua famiglia e ad i suoi amici. Il club pubblicherà aggiornamenti a tempo debito".