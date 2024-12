Fiorentina, Serie A, Fonseca e Roma: le ultimissime

Dopo l'eliminazione subita in Coppa Italia per mano dell'Empoli, torna in campo, in casa, la Fiorentina. Appuntamento alle 12.30 contro il Cagliari. Questa la probabile formazione di Palladino: (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Gara visibile solo su DAZN.

La domenica dell'Immacolata continua alle 15 con il match tra Verona ed Empoli, visibile in esclusiva DAZN. Alle 18 lo scontro salvezza tra Venezia e Como in diretta sia su DAZN che sui canali Sky. Chiude la serata il secondo atto, quello di campionato, tra Napoli e Lazio, reduci dall'incontro in Coppa Italia di giovedì. Match in esclusiva su DAZN.

La Procura federale nelle prossime ore aprirà un fascicolo (se non l’ha già fatto) nei confronti di Paulo Fonseca, l’allenatore del Milan che venerdì sera, dopo aver perso la partita contro l’Atalanta, ha accusato pesantemente l’arbitro del match, Federico La Penna di Roma1, reo - secondo il tecnico portoghese - di aver in qualche maniera “pilotato” la partita. Un’accusa gravissima, che varrà a Fonseca il deferimento e, secondo molti, anche una squalifica.

La Roma si gode la vittoria contro il Lecce ma ora deve fare i conti anche con l'infortunio di Celik. L'esterno turco è uscito dolorante al 23′ del primo tempo, lasciando il posto a Abdulhamid. I primi esami hanno evidenziato una contrattura all’adduttore destro. Non dovrebbe essere nulla di grave per Celik, che salterà il Braga ma proverà già a tornare per la prossima giornata di campionato, per la sfida contro il Como.