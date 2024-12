Fiorentina, Lazio, Juve e Lecce: le ultimissime

Ad una settimana dagli attimi di terrore vissuti al "Franchi" per il malore accusato da Edoardo Bove, la Fiorentina di Raffaele Palladino centra l'ottavo successo di fila in Serie A, dopo aver metabolizzato l'amara eliminazione dalla Coppa Italia, maturata ai rigori contro l'Empoli. Di fronte, un Cagliari in cerca di punti salvezza, che non è riuscito a spaventare concretamente De Gea. Decide un gol di Cataldi al 24', sull'assist di Beltran.

Dopo il turnover di giovedì sera Baroni riparte con la 'formazione tipo', potendo contare anche su due recuperi fondamentali. Il primo riguarda Nuno Tavares, che ha smaltito il guaio alla coscia sinistra rimediato in Nazionale e si candida per una maglia da titolare. Il resto del reparto è completato da Lazzari, Gila e Romagnoli. Non convocato Pellegrini, affaticato. Scelte obbligate a centrocampo visto il forfait di Vecino e la squalifica di Rovella: spazio perciò alla coppia Guendouzi - Dele-Bashiru. Sulla trequarti c'è il secondo rientro dall'infermeria, ovvero quello di Boulaye Dia al centro. A destra invece si rivede Isaksen, mentre a sinistra rimane fisso il capitano Zaccagni. Nonostante la tripletta di Noslin, il Taty Castellanos si riprende il suo posto da centravanti. Aggregato alla rosa il classe 2005 Bordon della Primavera.

Andrea Cambiaso, costretto a essere sostituito al 13' di Juve-Bologna, si è sottoposto in mattinata a esami strumentali per valutare la natura e l'entità del problema fisico riportato alla caviglia sinistra. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha fatto il punto sull'esito degli accertamenti clinici: "Andrea Cambiaso, uscito durante il primo tempo della gara di sabato sera contro il Bologna, è stato sottoposto questa mattina presso il J | medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra".

Kialonda Gaspar ha subito un brutto infortunio all'inizio dell'azione che ha portato la Roma a realizzare il gol del 4-1 contro il Lecce. Il difensore angolano si è fatto male mentre i giallorossi capitolini ripartivano a tutta velocità: assist di Pisilli e gol di Koné. Costretto a uscire in barella, questa mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno chiarito la natura e l'entità dell'infortunio riportato al ginocchio destro. Il Lecce ha comunicato che: "Il calciatore Kialonda Gaspar si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale ed interessamento del legamento crociato posteriore".