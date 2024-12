Lazio, Venezia, Verona e F1: le ultimissime

Vince ancora la Lazio. Dopo la Coppa Italia altro successo dei biancocelesti, che esultano grazie ad un bel gol di Isaksen nel secondo tempo. Tre punti pesanti per Baroni. Conte invece, perde la vetta del campionato. La bella vittoria contro il Napoli è dedicata ai due tifosi biancocelesti recentemente scomparsi: Flavio e Francesco.

Finisce in parità, 2-2, lo scontro salvezza del 'Penzo' tra Venezia e Como, valido per la 15ª giornata di Serie A. In un match fortemente condizionato dal maltempo, arancioneroverdi e lariani si dividono la posta in palio: Pohjanpalo e Oristanio, in gol direttamente da calcio d'angolo, salvano Di Francesco dalla quinta sconfitta consecutiva. L'autorete di Candela e il gol di un ritrovato Belotti avevano invece illuso Fabregas che sognava un successo in trasferta che in casa Como manca dal 24 settembre scorso.

Il Verona crolla al 'Bentegodi' contro l'Empoli, che passa sul campo dei rivali imponendosi per 4-1. Succede tutto nel primo tempo, con la doppietta di Sebastiano Esposito, la prima per lui in Serie A, e le reti di Cacace e Colombo per gli ospiti e di Tengstedt per i gialloblù.

Niente da fare per la Ferrari, che nell'ultimo Gran Premio della stagione, sotto gli occhi di Jannik Sinner, si inchina alla McLaren. Lando Norris trionfa nel Gp di Abu Dhabi e regala al suo team quel titolo costruttori che mancava dal 1998. Encomiabili le prestazioni di Sainz, secondo, e soprattuto di Lelcerc, terzo dopo essere partito penultimo.