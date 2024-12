Serie A, Milan, Uefa e Nba: le ultimissime

Tocca a Monza e Udinese chiudere il programma della 15a giornata di Serie A. Scontro salvezza allo "U-Power Stadium", dove Alessandro Nesta va ancora a caccia della prima vittoria casalinga in campionato. Monza-Udinese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

Potrebbe non arrivare al deferimento, Paulo Fonseca. Non perché le sue parole al termine di Atalanta-Milan contro il direttore di gara, Federico La Penna, siano state depenalizzate, anzi. La sua uscita è stata stigmatizzata anche ieri. Ma il Codice di Giustizia Sportiva lascia al tecnico rossonero (così come a tutti i tesserati) una scappatoia per evitare denuncia e processo davanti al Tribunale Federale Nazionale, l’organo che deciderà. Fonseca potrebbe optare per il patteggiamento.

La UEFA ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali relative alle sfide valide per la sesta giornata della fase campionato della Champions League. Atalanta-Real Madrid, uno dei match più affascinanti di questa sesta giornata della League Phase, sarà diretto da Szymon Marciniak. Inter ospite del Leverkusen alla BayArena, dove gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero ipotecare il passaggio agli ottavi di finale della Champions League. L'arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic.

I Los Angeles Lakers tornano al successo dopo tre ko consecutivi battendo Portland Trail Blazers per 107-98: Davis è il protagonista della serata californiana, mette a segno 30 punti e trascina i suoi al successo anche grazie al contributo di Russell che mette a referto 28 punti.