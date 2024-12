Roma, Samp, Lega e Empoli: le ultimissime

Per la partita Como-Roma, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito alcune limitazioni per l'acquisto dei biglietti. Non sarà possibile per i residenti della Regione Lazio acquistare biglietti per assistere alla partita. I titolari della AS Roma Card che non risiedono nella Regione Lazio potranno regolarmente acquistare regolarmente i biglietti per il match del Sinigaglia.

Altro esonero in casa Sampdoria: dopo quello di Pirlo, infatti, è arrivato anche quello di Sottil. Per il tecnico, subentrato proprio all'ex calciatore della Juventus, è stata decisiva la sconfitta per 5-1 contro il Sassuolo, in cui i blucerchiati sono appena sopra la zona playout e non vincono dallo scorso 27 ottobre.

Non solo per il presidente, fumata grigia in Lega Serie A anche nel voto per il nuovo amministratore delegato. In particolare, due voti sono andati per la rielezione dell'attuale ad Luigi De Siervo, con 16 schede bianche, una scheda nulla e un voto per Beretta. Niente da fare anche per le altre cariche all'ordine del giorno: se ne riparlerà quindi in una prossima assemblea.

Brutte notizie per l'Empoli: dopo l'infortunio accusato al 9' del match contro il Verona al Bentegodi, Pietro Pellegri si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, che hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.