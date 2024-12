Serie A, Bove, Lazio e Premier League: le ultimissime

Monza-Udinese finisce 1-2. Dopo aver conquistato appena un punto nelle ultime cinque apparizioni, la squadra di Runjaic torna al successo, battendo la formazione allenata da Alessandro Nesta grazie alle reti di Lucca e Bijol. Vano, ai fini del risultato finale, il gol del momentaneo pareggio di Kyriakopoulos.

Nella giornata di domani, presso l'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Careggi, verrà impiantato il defibrillatore sottocutaneo, come da protocollo, a Edoardo Bove. Tale strumento, necessario ai fini delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, è removibile. Una volta dimesso il calciatore dovrà attendere tutti i risultati degli esami e delle analisi sostenuti in questi giorni, per poi decidere autonomamente, in accordo con i medici, se tenere o rimuovere il defibrillatore. Qualora decidesse di non rimuoverlo, non potrebbe giocare in Italia, ma soltanto in alcuni campionati esteri.

Claudio Lotito mantiene il profilo basso dopo il successo della sua Lazio sul Napoli a margine dell'assemblea della Lega Serie A: "Sorrido quando parlate di progetti, qui non dobbiamo costruire nessuna casa. È un gioco di squadra, serve equilibrio e non devono esserci prime donne. Gli obiettivi non si annunciano ma si centrano. Squalifica di Castellanos? Lasciamo perdere, i fatti sono sotto gli occhi di tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta".

David Coote non arbitrerà più una partita di calcio. Questa la decisione della Associazione inglese degli arbitri di oggi, lunedì 9 dicembre, al termine dell'indagine sui suoi comportamenti, dopo aver insultato Klopp e il Liveprool in un video divenuto virale, ed essere stato ripreso sniffare una polvere bianca a Euro2024. Coote era stato inizialmente sospeso lunedì 11 novembre.