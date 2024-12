Inter, Sinner, Berrettini e Nba: le ultimissime

In Germania alla ricerca degli ottavi. L'Inter, unica squadra che ancora non ha subito gol in questa Champions League, si reca alla BayArena per sfidare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Bayer Leverkusen-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

La Wada ha modificato lo scorso 5 dicembre il regolamento antidoping, apportando alcuni significativi cambiamenti che potrebbero avere ripercussioni anche sul caso Sinner e che saranno effettivi dal primo gennaio 2027. L'obiettivo è quello di gestire i casi di "doping involontario", come capitato a Jannik e Swiatek. Ecco perché dal 2027 il concetto di “Prodotto contaminato” (Contaminated Product) verrà sostituito dal concetto di “Fonte di contaminazione” (Contaminated Source), la cui definizione è stata pesantemente modificata. Con questa modifica sarebbe molto più semplice far rientrare la positività di Sinner nella casistica previsa dalla regola 10.6.1, che permette una riduzione fino al 100% dei due anni di squalifica prevista in base al livello di colpa o negligenza riscontrato nell’atleta.

Matteo Berrettini è un nuovo ambasciatore del PIF (Public Investment Fund), il fondo sovrano saudita che nel marzo del 2024 ha acquistato entrambi i tour di tennis professionistici, l'Atp Tour e il Wta Tour, con un'offerta da oltre 2 miliari di dollari.

Dopo il ko con Denver, New York ritrova il successo con Toronto in una gara tiratissima fino all’ultimo minuto di partita, dove i Knicks piazzano l’allungo decisivo grazie a Karl-Anthony Towns, che chiude con 24 punti, 15 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 2 stoppate.