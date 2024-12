Inter, Atalanta, Bove e Kvara: le ultimissime

L'Inter è stata raggiunta in classifica a quota 13 punti da altre tre squadre, compreso il Bayer Leverkusen, suo sfidante di oggi. La partita è rimasta in equilibrio fino al 90' quando Mukiele ha trovato il gol vittoria con un tiro facile da distanza ravvicinata. Salta dunque l'imbattibilità difensiva dell'Inter, che fin qui non aveva ancora subito gol in Champions.

È finita 3-2 per Ancelotti, ma Gasperini esce dal confronto a testa alta. Una partita spettacolare, all’altezza delle aspettative: 5 gol e tante occasioni da entrambe le parti. su rigore. Mbappé ha sbloccato il risultato dopo soli 10’. L’Atalanta però non ha accusato il colpo e ha cominciato a spingere. Nel finale di primo tempo è arrivato il pari meritato di De Ketelaere su rigore. Nella ripresa il Real ha preso il largo con i gol di Vinicius e Bellingham in tre minuti dal 56’ al 59’. L’Atalanta ha sbandato, ma si è rialzata subito e l’ha riaperta con Lookman al 65’. A pochi secondi dalla fine Retegui ha avuto una chance colossale per pareggiarla, ma la deviazione sottoposta è finita incredibilmente fuori.

Intervento riuscito per Edoardo Bove. Come da programma, il classe 2002 si è sottoposto nella mattinata di oggi, 10 dicembre, all'intervento di impianto di un defibrillatore sottocutaneo presso l'ospedale Careggi a Firenze.

La sconfitta con la Lazio ha lasciato in eredità al Napoli l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano ha giocato l'intera partita contro i biancocelesti, ma ha riportato un problema fisico sul quale oggi, 10 dicembre, la società campana ha fatto il punto attraverso un comunicato ufficiale.