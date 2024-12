Milan, Bologna, Juve e Taylor: le ultimissime

Il Milan si prepara alla sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Rossoneri che dovrebbero scender in campo con un (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Sesta giornata di Champions League per il Bologna di Vincenzo Italiano. A caccia della prima vittoria in Europa, il club rossoblù affronterà il Benfica.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lucumì; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Iling-Junior; Dallinga.

"La Juve è la Juve, è la miglior squadra d'Italia. Loro sono abituati a giocare sotto pressione e hanno qualità. Hanno fatto un lavoro straordinario contro il Bologna. Sono certo che la Juventus riuscirà a fare bene e non vedo l'ora di incontrarli". Lo ha detto il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus.

Quattro cartellini gialli nel primo tempo, altrettanti nella ripresa: in Bruges-Sporting Lisbona ha fatto discutere l'arbitraggio di Anthony Taylor. L'arbitro inglese, che nella stagione in corso è stato fermato in Premier League per aver estratto 14 cartellini, ha messo al mano al taschino con insistenza anche al Jan Breydelstadion. "Sta innervosendo un po' tutti l'arbitraggio di Taylor", è stato il commento che ha accompagnato la sua direzione di gara nel corso di Diretta Gol su Sky Sport.