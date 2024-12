Lazio, Roma, Inter e Samp: le ultimissime

On Air

La Lazio si prepara ad affrontare l'Ajax senza i proprio tifosi al seguito. Il divieto di trasferta nei giorni scorsi ha fatto parecchio discutere, perciò il club ha voluto fare qualche raccomandazione ai propri supporters che sono già nella capitale olandese. "Si consiglia di non viaggiare verso Amsterdam e, a coloro i quali siano già sul luogo, di mantenere un comportamento collaborativo e di rispetto delle prescrizioni delle autorità locali e non rispondere a potenziali provocazioni da parte di pseudo tifosi locali", si legge in una parte della nota.

Nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Braga, Claudio Ranieri è tornato a parlare del futuro. "Stiamo cercando un allenatore bravo e poi speriamo di non sbagliarlo", ha detto, confermando che la caccia al nuovo tecnico della Roma è già iniziata, senza però indicare un ventaglio di nomi.

Oltre al danno la beffa: dopo la sconfitta subita al 90' contro il Bayer Leverkusen, l'Inter ha preso il volo di ritorno per Milano Malpensa con 10 ore di ritardo rispetto all'orario di partenza previsto. Tutto nasce da un guasto all'aereo che ha costretto la squadra di Inzaghi e tutto lo staff a rimanere all'interno dell'aereoporto fino alle 4 di mattina. A quel punto il club è riuscito a trovare un hotel a Colonia che li potesse ospitare all'ultimissimo minuto per aspettare il volo della mattina successiva.

ll dopo Sottil si chiama Leonardo Semplici. L'ex allenatore della SPAL è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra della Sampdoria, che ha deciso di affidarsi all'esperienza e al pragmatismo del classe '67. Novità importanti anche nello staff.