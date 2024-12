Juve, Milan, Bologna e Coppa del Mondo: le ultimissime

Una Juve solida in difesa e cinica in attacco batte meritatamente un Manchester City che produce tanto nel secondo tempo ma che al momento di colpire fallisce sempre. All'Allianz finisce 2-0, prima Vlahovic e poi McKennie piegano Guardiola, sempre più in crisi.

Il Milan ha battuto per 2-1 la Stella Rossa nella sesta giornata del girone unico di Champions League. Dopo essersi portati in vantaggio sul finale del primo tempo con Leao, i rossoneri hanno subito il gol del pari al 67' da Radonjic. La squadra di Fonseca ha reagito nel finale, tornando in vantaggio grazie al gol rocambolesco di Abraham, propiziato da un colpo di testa di Camarda.

Un Bologna orgoglioso e determinato, strappa il pareggio sul campo del Benfica. Gli uomini di Italiano, sorretti da un grande Skorupski (autore di almeno tre parate super) guadagnano il secondo punto in questa Champions League. Al Da Luz finisce 0-0, al termine di una gara divertente e con numerose occasioni da gol.

Nessuna sorpesa dal congresso della Fifa tenutosi in vidoconferenza a Zurigo e che doveva annunciare le sedi delle prossime edizioni dei campionati del mondo di calcio, dopo quella che verrà ospitata nel 2026 da Stati Uniti, Canada e Messico. Se quello americano sarà un Mondiale atipico, che si svolgerà in tre stati diversi, quello del 2030, assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco, lo sarà ancor di più. L'edizione sarà infatti 'itinerante' e non solo tra i due continenti ospitanti, Europa ed Africa. Tre dei primi incontri in calendario, infatti, toccheranno un terzo continente, il Sud America, e si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay.