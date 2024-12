Roma, Lazio, Mbappè e Young Boys: le ultimissime

Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio contro il Braga. ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka. Hermoso; Celik, Konè, Paredes, Angelino; Pisilli, Saelemaekers, Dovbyk.

La Lazio questa sera affronta l’Ajax nella difficile trasferta di Amsterdam. LAZIO (4-2-3-1, la probabile formazione): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos.

Tanto rumore per nulla. Infatti, è stata chiusa in Svezia l'indagine sulle accuse di violenza sessuale nei confronti di Kylian Mbappé. La stella del calcio mondiale era sospettata di stupro e di due casi di molestie sessuali avvenuti in un hotel nel centro di Stoccolma il 10 ottobre scorso, ma la pubblica ministero Marina Chirakova ha affermato che "le prove non erano sufficienti".

Dietro una partita di calcio, talvolta, si cela anche qualche dramma, come quello di Meschack Elia, calciatore dello Young Boys. Ieri, a poche ore dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, il giocatore ha ricevuto la terribile notizia della scomparsa di uno dei suoi figli. Il calciatore della formazione elvetica è volato immediatamente nel suo Paese natale, la Repubblica Democratica del Congo. Il club attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato che uno dei figli di Elia è morto improvvisamente dopo una breve malattia. ”La famiglia dello Young Boys è scioccata ed esprime ancora una volta le sue più sentite condoglianze a Meschack Elia augurando a lui e alla sua famiglia forza e fiducia.