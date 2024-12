Lazio, Champions League, Fiorentina e Palermo: le ultimissime

E’ uno dei protagonisti della splendida stagione della Lazio, e dopo aver conquistato anche la maglia della Nazionale Italiana non intende fermarsi: Nicolò Rovella parla del suo momento e dei suoi prossimi obiettivi. “Siamo un gruppo forte - ammette al microfoni di DAZN - nello spogliatoio siamo amici, ci divertiamo e questa è la forza di questa squadra. Il mio obiettivo è alzare un trofeo con la Lazio, Baroni è un allenatore intelligente, aperto al dialogo: è bravo a tenerci coi piedi per terra, facendoci pensare partita per partita. La Lazio è un sentimento che va oltre il calcio: la lazialità la vivi in città, la vivi a casa, la vivi insieme ai compagni: questo è un ambiente speciale”.

Dopo le gare valide per la sesta giornata della fase campionato della nuova Champions League, si aggiorna il ranking stagionale della UEFA: in palio, per le prime due classificate, c'è un posto extra nella prossima edizione della massima kermesse continentale per club. L’Italia al momento si trova al secondo posto, alle spalle dell’Inghilterra, tallonata dal Portogallo in terza posizione.

Quinta giornata di Conference League per la Fiorentina, che oggi alle 18:45 ospiterà in casa il Lask. FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Beltran, Sottil; Kean.

Il Palermo va in ritiro fino alla partita di domenica col Catanzaro, la squadra passerà solo dal Centro sportivo di Torretta dove svolge gli allenamenti all’albergo che la ospita. Il provvedimento ha una motivazione chiara: anche la società, come i tifosi, è notevolmente scontenta del rendimento e soprattutto dell’atteggiamento altalenante della squadra.