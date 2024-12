Mondiali, Bove, Juve e Pietrangeli: le ultimissime

Dopo aver saltato le ultime due edizioni dei Mondiali, l'Italia non vuole fallire la qualificazione a quella del 2026 e oggi (13 dicembre) conoscerà le avversarie da superare per staccare il pass. In Svizzera infatti, nella sede della Fifa a Zurigo (dalle ore 12) è andato in scena il sorteggio dei gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo in Usa, Messico e Canada. Per gli azzurri di Spalletti sarà decisiva la doppia sfida contro la Germania nei quarti di Nations League. In caso di vittoria contro i tedeschi, l'Italia sfiderà nel Gruppo A, Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In casa di ko invece se la vedrà, nel Gruppo I, con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Segui la diretta della giornata.

Dopo il grande spavento iniziale, ora le condizioni di Edoardo Bove sono sempre più stabili. Infatti il centrocampista della Fiorentina dovrebbe lasciare l'ospedale Careggi di Firenze (dove è ricoverato dall'1 dicembre per il malore accorso in campo contro l'Inter) oggi pomeriggio o al massimo domani. Una volta uscito dalla struttura, nei piani di Bove è in programma una visita al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, per rivedere tutti i suoi compagni e rassicurarli sul suo stato di salute.

"Cambiaso non è ancora recuperato, ha dolore e non è in condizione di disputare la partita di domani. Nico rientra in gruppo, è molto contento, insieme allo staff medico ha lavorato tantissimo per potersi mettere a disposizione del gruppo e tornare. Spero di potergli dare un po' di minuti, ma non è sicuro, vedremo come andrà la partita e valuteremo bene". Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa

Grande spavento per Nicola Pietrangeli, che dopo una caduta accidentale ha riportato una frattura periprotesica all’anca destra ed è ora ricoverato presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli a Roma. Il 91enne ex tennista ed capitano dell'Italia che vinse la Coppa Davis nel 1976 in Cile, secondo quanto riportato da 'Adnkronos' è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura.