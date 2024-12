Atalanta, Lecce, Roma e Cairo: le ultimissime

Il sabato della 16ª giornata di Serie A si apre con l'ennesima vittoria dell'Atalanta, la decima di fila, contro il Cagliari. All'Unipol Domus finisce 1-0 per i nerazzurri con il gol decisivo di Zaniolo e le parate di Carnesecchi, che salva il risultato in più occasioni. Vola Gasperini, che si porta momentaneamente a +5 sul Napoli di Conte.

Giampaolo ha parlato alla vigilia della sfida con il Monza, mettendo l’accento sul momento di difficoltà dovuto all’infermeria. Non saranno infatti della partita Gaspar, Gallo, Pierret, Bonifazi, Banda e Pierret. In dubbio anche Pelmard, alle prese con un attacco influenzale. Le scelte, soprattutto in difesa, saranno dunque forzate: "Siamo contati, dietro abbiamo quattro giocatori e mezzo. C’è poco da inventare”.

Accolto a Roma con diffidenza dai tifosi, Saud Abdulhamid si sta trasformando da oggetto misterioso in calciatore apprezzato, a forza di buone prestazioni e, soprattutto, grazie al primo gol in maglia giallorossa. L'esterno destro saudita si è raccontato in esclusiva al canale Youtube di Kora Break, testata sportiva specializzata sul calcio arabo: "L'arrivo in Serie A è stato un grande passo per me, è un campionato importante, una nuova esperienza, tifosi diversi - le parole di Abdulhamid - so che non giocherò dall'inizio le partite, ma l'occasione può capitare con il tempo. Posso giocare 10 o 20 minuti e dare il mio contributo per aiutare la squadra.

Il giorno dopo la vittoria del Torino di Paolo Vanoli sul campo dell'Empoli, il presidente Urbano Cairo è intervenuto nel corso del programma radiofonico Deejay Football Club per commentare il momento della squadra granata e fare il punto sulle voci relative ad una possibile cessione del club piemontese, tra presente e futuro. fferta Red Bull? Totalmente inventata, una fake news. Ho già spiegato che è impossibile. Non ho avuto nessun contatto e nessuna offerta in questo momento. Sono molto legato al Toro, sono felice di venderlo eventualmente, ma ho dato la mia disponibilità se arriva qualcuno più ricco e più bravo di me.